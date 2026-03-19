Εκτός λειτουργίας ο υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Μπιντ Τζμπέιλ στον Λίβανο, μετά από ισραηλινή επίθεση

0

Επεκτείνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στις λιβανέζικες υποδομές

Η δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού του Λιβάνου ανέφερε απόψε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο νωρίτερα σήμερα έθεσαν εκτός λειτουργίας τον κύριο υποσταθμό της περιοχής, ένδειξη ότι επεκτείνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στις λιβανέζικες υποδομές.

Στην ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία αναφέρει ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στον υποσταθμό του Μπιντ Τζμπέιλ, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η παροχή ρεύματος στην ομώνυμη πόλη και τις γύρω κοινότητες, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.