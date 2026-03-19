Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου για αναμενόμενη ιρανική επίθεση

Στάλθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους για να προφυλαχθούν και μετά από λίγο έληξε ο συναγερμός

Σήμανε συναγερμός στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, καθώς ήχησαν σειρήνες και παράλληλα στάλθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους, σύμφωνα με το sigmalive.com.

Στους κατοίκους ήρθε το εξής μήνυμα: «Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Ωστόσο, μετά από λίγα λεπτά έληξε ο συναγερμός.