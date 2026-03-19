Κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot

0

Επιτυχής αναχαίτιση εχθρικών στόχων που κατευθύνονταν σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εξουδετέρωσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους το πρωί της Πέμπτης.

Οι πύραυλοι προέρχονταν από το Ιράν και είχαν ως στόχο ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξήρε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΛΔΥΣΑ.

Η παρέμβαση απέτρεψε πιθανή νέα ανατίμηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Επιτυχής αναχαίτιση από την ΕΛΔΥΣΑ

Σημαντική επιχειρησιακή επιτυχία σημείωσε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), καθώς τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Μαρτίου προχώρησε στην κατάρριψη δύο βαλλιστικών πυραυλικών στόχων. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η ελληνική μονάδα έβαλε δύο βλήματα, εξουδετερώνοντας πλήρως την απειλή στον εναέριο χώρο του Βασιλείου.

Η ελληνική αποστολή συμμετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, η οποία έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας έναντι ασύμμετρων απειλών. Η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή αποτελεί μέρος της ευρύτερης αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Κόλπο.

Η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προέβη σε αναλυτική δήλωση σχετικά με το περιστατικό, τονίζοντας τις γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις της επιτυχούς αναχαίτισης. Ο υπουργός ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών».

Συνεχίζοντας, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο του πληθωρισμού: «Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας μάς απειλεί επίσης. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει, σε αυτή τη συγκυρία, μία τεράστια σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία γι’ αυτό το οποίο κατάφεραν».

Ασφάλεια των ενεργειακών οδών

Η επιχείρηση αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην προστασία των παγκόσμιων ενεργειακών υποδομών. Η αποτροπή πληγμάτων σε μονάδες παραγωγής πετρελαίου θεωρείται ζωτικής σημασίας για την αποφυγή νέων ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία. Η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή επιβεβαιώνει την ικανότητα της χώρας να εξάγει ασφάλεια και να προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της μέσω της διεθνούς συνεργασίας.