Νέες απειλές από τους Ισραηλινούς: «Η σειρά εξολοθρεύσεων Ιρανών αξιωματούχων δεν θα σταματήσει»

Το τελευταίο 24ωρο έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Λαριτζανί, του υπουργού πληροφοριών και του διοικητή των Μπασίτζ

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε σήμερα πως η «σειρά των εξολοθρεύσεων» Ιρανών αξιωματούχων «δεν θα σταματήσει», επιβεβαιώνοντας πως σκότωσε πολλά ηγετικά στελέχη στο Ιράν.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, συνεχίσαμε την αναζήτηση και την εξάλειψη υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος, υπευθύνων δολοφονιών σε πολλές τρομοκρατικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου του στρατού, σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος. Η σειρά των εξολοθρεύσεων δεν θα σταματήσει».

Τις τελευταίες ώρες έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί, οποίος ήταν το σημαντικότερο στέλεχος του Ιράν, του υπουργού πληροφοριών, αλλά και του διοικητή των Μπασίτζ.