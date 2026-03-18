Γραπτό μήνυμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ για τον θάνατο του Λαριτζανί: «Οι δολοφόνοι του θα πληρώσουν το τίμημα»

Διαδέχθηκε τον πατέρα του πριν από μια εβδομάδα και δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, απέτισε φόρο τιμής σήμερα σε γραπτό μήνυμα του στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, δηλώνοντας ότι οι «δολοφόνοι» του θα «πληρώσουν το τίμημα», τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Αναμφισβήτητα, η δολοφονία μιας τόσο εξέχουσας προσωπικότητας μαρτυρά τη σημασία του και το μίσος των εχθρών του Ισλάμ απέναντί του», έγραψε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο μήνυμα, το οποίο κυκλοφόρησε από το Tasnim την ημέρα της κηδείας του Λαριτζανί στην Τεχεράνη.

«Κάθε αίμα που χύνεται έχει το τίμημά του και οι εγκληματίες δολοφόνοι αυτών των μαρτύρων σύντομα θα πρέπει να το πληρώσουν», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε άλλους ηγέτες που σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του πριν από μια εβδομάδα και πλέον, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει πως μπορεί να έχει «παραμορφωθεί» καθώς φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του