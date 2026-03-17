Οι Ιρανοί επιβεβαιώνουν τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του επικεφαλής των Μπασίτζ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν απόψε πως ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ.

Στην ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό τους, το Sepah News, οι Φρουροί αναφέρουν ότι ο Σολεϊμανί «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το πρωί ότι ο Σολεϊμανί, καθώς και ο επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην Τεχεράνη. Ο θάνατος του Λαριτζανί δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις ιρανικές αρχές, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε απόψε τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, πολλές ώρες αφότου έγινε γνωστό από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε εξάλλου μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.