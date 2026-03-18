Κατάρρευσή πολυωρόφου κτιρίου στη Βηρυτό μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Προειδοποίηση εκκένωσης από το Ισραήλ πριν από το πλήγμα

Σοβαρή κλιμάκωση της έντασης σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου στη Βηρυτό, όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας την ολοκληρωτική κατάρρευσή του. Όπως καταγράφεται και σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κτίριο, 15 ορόφων, στην περιοχή Μπασούρα, κατεδαφίστηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά το πλήγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός εστίασε τον βομβαρδισμό στο υπόγειο του κτιρίου, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι εκεί αποθηκεύονταν μετρητά από τη Χεζμπολάχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της περιοχής περίπου μία ώρα πριν από την επίθεση, καλώντας τους να απομακρυνθούν.

Παρά την προειδοποίηση, οι ζημιές επεκτάθηκαν σε μεγάλο τμήμα της γύρω περιοχής, όπως αναφέρει το δίκτυο Al Jazeera, υπογραμμίζοντας την ένταση και τις επιπτώσεις του πλήγματος.