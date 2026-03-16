Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση στην Ναχαρίγια του Ισραήλ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε

0

Χτύπησε με ρουκέτες και drones

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ, όπου ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε «ομοβροντία ρουκετών και ένα σμήνος επιθετικών δρόνων» ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα που είχε τραυματιστεί ελαφρά «λόγω της έκρηξης».