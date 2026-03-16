Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ από ιρανικούς πυραύλους

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες για να προστατευτούν οι πολίτες

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν σειρήνες συναγερμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος» και πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

Οι περισσότεροι πύραυλοι που εκτοξεύονται από το Ιράν προς το Ισραήλ αναχαιτίζονται από την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα, αλλά θραύσματα ή βλήματα που πέφτουν στο έδαφος προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις τραυματισμούς και ζημιές.

Συνολικά 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.