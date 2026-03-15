Οι Ισραηλινοί αγοράζουν εκτάκτως περισσότερα όπλα – Χτυπήματα από το Ιράν με drone

Η Τεχεράνη προτρέπει τις άλλες χώρες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν κυρίως μια σημαντική αστυνομική μονάδα και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στο Ισραήλ.

Σε μία ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Irna, ο στρατός επιβεβαίωσε πως «στοχοθέτησε τα κέντρα ασφαλείας και αρχηγεία της αστυνομίας του σιωνιστικού καθεστώτος», μεταξύ άλλων την ειδική μονάδα Lahav 433, το ισραηλινό FBI, και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, «με σφοδρές επιθέσεις με ντρόουν».

Το Ισραήλ εγκρίνει ένα «έκτακτο» κονδύλι στον προϋπολογισμό

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ένα ποσό ύψους 827 εκατομμυρίων δολαρίων για «έκτακτες» στρατιωτικές αγορές, έγραψε σήμερα ο ισραηλινός Τύπος, δύο και πλέον εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Αυτό το κονδύλι των 2,6 δισεκατομμυρίων σεκέλ αποφασίστηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο από το υπουργικό συμβούλιο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνεδρίασης. Θα χρησιμοποιηθεί για «αγορές ασφαλείας» και θα καλύψει «επείγουσες ανάγκες», γράφει η εφημερίδα Haaretz, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών που υποβλήθηκε στους υπουργούς και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί από ισραηλινά ΜΜΕ, μεταξύ άλλων το τηλεοπτικό δίκτυο N12, «λόγω της σφοδρότητας των μαχών, μια επείγουσα και άμεση ανάγκη έχει εμφανιστεί για να παράσχουμε μια επιχειρησιακή απάντηση που θα περιλαμβάνει την αγορά πολεμοφοδίων, προηγμένων εξοπλισμών και την αναπλήρωση των κρίσιμων αποθεμάτων μάχης».

Ανέφερε επίσης ότι «πρόκειται για μια κατ’ εξαίρεση έκτακτη απόφαση που προορίζεται να απαντήσει αποκλειστικά στις ανάγκες που προκύπτουν από τη συνέχιση των μαχών».

Αυτό το ποσό θα αντληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, συνολικού ύψους 222 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίων ενέκρινε η κυβέρνηση τη 12η Μαρτίου και που αναμένεται να ψηφιστεί έως την 31η Μαρτίου από την Κνεσέτ, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχουν προς το παρόν κάνει επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα, ούτε διευκρινίζει σε ποιες αγορές θα αφιερωθούν αυτά τα ποσά.

Από την έναρξη των ισραηλινό-αμερικανικών βομβαρδισμών που ξεκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ αποτελεί στόχο σε καθημερινή βάση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, τους οποίους ο στρατός καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό να καταστρέψει χάρη στα συστήματα αναχαίτισης. Δώδεκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αυτούς τους ιρανικούς πυραύλους ή από συντρίμμια.

Σύμφωνα με τη Haaretz, που επικαλείται αξιωματούχους ασφαλείας, 250 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ έως την 13η Μαρτίου.

Ερωτηθείς σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ διέψευσε πως ενημέρωσε τις ΗΠΑ για μια έλλειψη των αποθεμάτων της χώρας σε συστήματα αναχαίτισης πυραύλων. «Η απάντηση είναι αρνητική», δήλωσε ο Κατς.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο N12, από τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ με ρυθμό μιας ομοβροντίας κάθε 90 λεπτά. Επτά ομοβροντίες ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στοχοθέτησαν τη χώρα από τα μεσάνυχτα, έγραψε η εφημερίδα Times of Israël.

Η Τεχεράνη προτρέπει τις άλλες χώρες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προέτρεψε σήμερα τα άλλα κράτη να αποφύγουν κάθε ενέργεια, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, έπειτα από το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ για την προφύλαξη των Στενών του Χορμούζ.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο Αραγτσί κάλεσε τις άλλες χώρες να «απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κλιμάκωση και μια επέκταση του πολέμου», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο του, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε άλλες χώρες, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία ή και το Ηνωμένο Βασίλειο, να στείλουν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει το Ιράν.