«Πολύ σύντομα θα βασιλεύει ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ», λέει ο Τραμπ

0

Το ιρανικό ναυτικό έχει προλάβει να ποντίσει 12 νάρκες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει «μεγάλη ασφάλεια» στα Στενά του Ορμούζ, αυτόν τον σημαντικό θαλάσσιο δίαυλο για το εμπόριο πετρελαίου, που έχει ουσιαστικά κλείσει λόγω του πολέμου.

«Θα δείτε μεγάλη ασφάλεια και αυτό θα συμβεί πολύ, πολύ γρήγορα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο για τη διέλευση πετρελαιοφόρων από την περιοχή.

Στην ερώτηση αν οι πετρελαϊκές εταιρείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα Στενά, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα έπρεπε».

Μιλώντας εξάλλου σε δημοσιογράφους, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις, υποκινούμενες από το Ιράν, στο αμερικανικό έδαφος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το ιρανικό ναυτικό έχει προλάβει να ποντίσει 12 νάρκες και απειλεί ότι η τιμή του πετρελαίου θα εκτοξευθεί στα 200 δολάρια το βαρέλι.