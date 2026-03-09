«Ο πόλεμος στο Ιράν έχει λίγο-πολύ ολοκληρωθεί» φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ και έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου

0

Η Ουάσιγκτον είναι πολύ μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε μια δημοσιογράφος του καναλιού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, λίγο-πολύ. Δεν έχουν (σ.σ. οι Ιρανοί) Nαυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Γουεϊτζία Τσιανγκ, την διαπιστευμένη δημοσιογράφο του CBS στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσιγκτον είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων πολέμου, πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Φέρεται να είπε επίσης ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Πρώτη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση σήμερα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, καθώς επικράτησε ανακούφιση στους επενδυτές μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που διαβεβαίωνε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει «σχεδόν» τελειώσει.

Γύρω στις 21.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του πετρελαίου Brent το βαρέλι, δείκτης διεθνούς αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5,20% στα 87,87 δολάρια, σε σχέση με την τιμή κλεισίματος που είχε φθάσει λίγο πριν, και το αμερικανικό ισοδύναμό του, το βαρέλι WTI, έχανε 7,47% και διαμορφωνόταν στα 84,11 δολάρια.

Οι τιμές εκτοξεύθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες, λόγω των δυσκολιών εφοδιασμού από τον Κόλπο εξαιτίας της σύγκρουσης.