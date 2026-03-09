«Το Ισραήλ θα στοχοθετήσει οποιονδήποτε προωθεί ριζοσπαστικές ιδέες εναντίον του», είπε ο πρεσβευτής της χώρας στον ΟΗΕ για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

0

«Το μήλο πέφτει κάτω απ'τη μηλιά», σχολίασε το ισραηλινό ΥΠΕΞ για την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντανόν δήλωσε σήμερα πως ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τις ίδιες ριζοσπαστικές ιδέες όπως και στο παρελθόν και το Ισραήλ θα στοχοθετεί οποιονδήποτε προωθεί ριζοσπαστικές ιδέες σε βάρος του.

«Το να αλλάζουν τον άνθρωπο στην κορυφή δεν αλλάζει το καθεστώς», είπε ο Ντανόν σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη, ερωτηθείς σχετικά με τον διορισμό του Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν για να αντικαταστήσει τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα τέλη του περασμένου μήνα.

«Ο νέος ηγέτης, δυστυχώς, είναι της ίδιας ιδεολογίας, των ίδιων ριζοσπαστικών ιδεών και… οποιοσδήποτε προωθεί αυτές τις ριζοσπαστικές ιδέες εναντίον μας, εμείς θα τους στοχοθετούμε, θα τους βρούμε», υπογράμμισε ο Ντάνον.

Όπως ο ίδιος τόνισε, οι πολίτες του Ιράν θα έπρεπε να εξεγερθούν για να επιλέξουν τον επόμενο ηγέτη τους, ενώ πρόσθεσε:

«Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για εκείνους και αυτό κάνουμε αυτήν τη στιγμή».

Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή στην κρίσιμη ενεργειακή κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον γειτονικών χωρών, ο Ντανόν λέει πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κυνηγούν τους εκτοξευτήρες πυραύλων του Ιράν και υποβαθμίζουν τις δυνατότητές του.

«Επομένως, θα είναι δυσκολότερο για εκείνους να επιτίθενται σε αμάχους στο Ντουμπάι και να επιτίθενται σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Δεν σημαίνει πως αυτό θα είναι 100% εγγυημένο, αλλά θα είναι δυσκολότερο για εκείνους να το κάνουν.

«Επομένως, είμαι αισιόδοξος για αυτό. Κάθε ημέρα βλέπουμε τους αριθμούς των επιθέσεων να καταγράφουν πτώση», σημείωσε ο Ντανόν.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «ένας ακόμη τύραννος που θα διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος», ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Τα χέρια του Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ήδη λερωμένα με το αίμα που σημάδεψε την κυριαρχία του πατέρα του. Ένας ακόμη τύραννος έτοιμος να διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος», συνεχίζει το μήνυμα του υπουργείου, με τίτλο «Το μήλο πέφτει κάτω απ'τη μηλιά».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχεται τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη.

Ο 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους.