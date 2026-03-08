Νέες ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου – Στο στόχαστρο ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

0

Αναφορές για τραυματίες και πλήγματα σε υποδομές

Οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν σήμερα νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων στο Κουβέιτ σε «ζωτικής σημασίας» δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιό του, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν.

Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι τα τελευταία, για την ώρα, που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι αντιμετωπίζουν «νέα επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας στο Χ.

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών στο Χ, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτίριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε νωρίτερα ο στρατός του Κουβέιτ μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

Νωρίτερα, μέσα στη νύχτα, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε νέο κύμα με επιθέσεις, καταγγέλλοντας επιχείρηση «άμεσης στοχοποίησης μιας ζωτικής σημασίας εγκατάστασης», όταν «δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο αεροδρόμιο τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς «σοβαρούς τραυματισμούς».

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) Γιάσεμ Μοχάμεντ Αλ Mπουντάιουι καταδίκασε σήμερα σε ανακοίνωση «τη στοχοποίηση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών» από το Ιράν, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα» των χωρών αυτών.