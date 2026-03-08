Οι Ιρανοί έχουν αποφασίσει για τον επόμενο ανώτατο ηγέτη τους

0

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

Η Συνέλευση των Ειδικών που θα επιλέξει τον επόμενο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει λίγο-πολύ καταλήξει σε πλειοψηφική συναίνεση, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος του σώματος αυτού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχουν «κάποια εμπόδια» που χρειάζεται ακόμα να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, προειδοποίησε σήμερα ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Σε ανάρτηση στο Χ, στα φαρσί, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης ότι θα καταδιώξει όποιο πρόσωπο επιδιώξει να διορίσει διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του.

Χθες, υψηλόβαθμος κληρικός στη Συνέλευση των Ειδικών δήλωσε ότι τα μέλη της θα συνεδριάσουν «εντός μίας ημέρας» για να επιλέξουν τον ηγέτη, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Συνέλευση έχει μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Ο αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ, επίσης μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Nournews ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατή μια συνεδρίαση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία. Πρόσθεσε ότι έχει επιλεγεί υποψήφιος, με βάση τη συμβουλή του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί.