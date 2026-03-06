Πέντε άτομα διώκονται από την Λιθουανία για τις εκρήξεις δεμάτων το 2024

0

Έγιναν σε Γερμανία, Βρετανία και Πολωνία

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Λιθουανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον πέντε ατόμων που σχετίζονται με τις εκρήξεις δεμάτων που μετέφεραν οι εταιρείες DHL και DPD στην Ευρώπη το 2024.

Οι ύποπτοι που είναι πολίτες της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Λιθουανίας, κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Άρτουρας Ουρμπέλις.

Η εισαγγελία της Λιθουανίας και η εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας ανακοίνωσαν ότι οι εκρήξεις δεμάτων, στην Γερμανία, Βρετανία και Πολωνία διοργανώθηκαν και καθοδηγήθηκαν από Ρώσους πολίτες που σχετίζονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας στην Λιθουανία ανέφεραν ότι το 2024 τα τέσσερα δέματα εστάλησαν δοκιμαστικά στο πλάισιο ενός ρωσικού σχεδίου πυροδότησης εκρήξεων σε πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.