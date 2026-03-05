Οι Ισραηλινοί είχαν αποφασίσει από το Νοέμβριο την εξόντωση του Χαμενεΐ

0

Από το Τελ Αβίβ προκύπτει ότι, πλέον, μπαίνουν στην δεύτερη φάση της επίθεσής τους

Το Ισραήλ πήρε την απόφαση να σκοτώσει τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Νοέμβριο και σχεδίαζε να προχωρήσει σε αυτήν την επιχείρηση περίπου έξι μήνες αργότερα, αποκάλυψε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, το περασμένο Σάββατο. Ήταν η πρώτη φορά που ανώτατος ηγέτης της χώρας σκοτώνεται σε αεροπορικό πλήγμα.

Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ πλησιάζει στη συμπλήρωση της πρώτης εβδομάδας της, αφού οι πρώτες επιθέσεις εξόντωσαν πολλά ηγετικά στελέχη του Ιράν και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο, με επιθέσεις της Τεχεράνης στο Ισραήλ, το Ιράκ και χώρες του Κόλπου και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Ήδη από τον Νοέμβριο συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό, σε πολύ στενό κύκλο και ο πρωθυπουργός (Μπενιαμίν Νετανιάχου) έθεσε τον στόχο της εξόντωσης του Χαμενεΐ», είπε ο Κατς στο τηλεοπτικό κανάλι Ν12 του Ισραήλ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι αυτό θα γινόταν στα μέσα του 2026.

Εν τέλει, το Ισραήλ κοινοποίησε αυτό το σχέδιο στην Ουάσινγκτον και αποφασίστηκε να προχωρήσει στην επιχείρηση γύρω στον Ιανουάριο, αφότου ξέσπασαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν και η ισραηλινή ηγεσία ανησυχούσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση σε ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, είπε ο υπουργός.

Το Ισραήλ λέει ότι στόχος του είναι να εξαλείψει την υπαρξιακή απειλή που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και να προωθήσει την αλλαγή του καθεστώτος. Η ιρανική ηγεσία μέχρι στιγμής δεν δείχνει κάποια σημάδια ότι προτίθεται να εγκαταλείψει την εξουσία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο ισραηλινός στρατός περνά στην επόμενη φάση της επίθεσης

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε την «επόμενη φάση» των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, προαναγγέλλοντας «και άλλες εκπλήξεις» για την Τεχεράνη.

«Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας και εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης» ανέφερε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Σε αυτήν τη φάση, συνεχίζουμε την εξάρθρωση του (ιρανικού) καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις σε εφεδρεία και δεν έχω πρόθεση να τις αποκαλύψω», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, το Ισραήλ έχει καταστρέψει πάνω από το 60% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων και το 80% των αντιαεροπορικών συστημάτων του Ιράν.

Από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε 2.500 πλήγματα και χρησιμοποίησε περισσότερα από 6.000 πυρομαχικά, υποστήριξε. «Εξουδετερώσαμε και καταστρέψαμε πάνω από το 60% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων» του Ιράν, «καταστρέψαμε το 80% των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και επιτύχαμε σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στους ιρανικούς αιθέρες», διαβεβαίωσε.