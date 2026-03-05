Στην β’ φάση μπαίνουν οι επιθέσεις στο Ιράν: Το Ισραήλ θα χτυπήσει τις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων

0

Τι αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Reuters

Στη δεύτερη φάση μπαίνουν τα χτυπήματα ου Ισραήλ στο Ιράν, κατά την οποία τα μαχητικά του αεροσκάφη θα επιτεθούν σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται βαθιά υπόγεια, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η δεύτερη φάση θα στοχεύσει αποθήκες πυραύλων και εξοπλισμού, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Μία από αυτές ανέφερε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να έχει εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του μέχρι το τέλος του πολέμου, αλλά και η εξουδετέρωση της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.