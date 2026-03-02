Στάρμερ: Η Βρετανία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο

0

«Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μιλώντας σήμερα στο Βρετανικό κοινοβούλοιο υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του να μην συμμετάσχει στα αρχικά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει μια λύση μέσω της διπλωματίας που θα αποτρέπει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου και θα τερματίζει την αποσταθεροποιητική της δράση στην περιοχή.

Παρ' όλα αυτά όπως είπε αναγκάστηκε να αποδεχθεί τελικά το αίτημα των ΗΠΑ για «περιορισμένη χρήση βρετανικών βάσεων με αποκλειστικά αμυντικό σκοπό» καθώς ήταν απαράδεκτη η αντίδραση του Ιράν, να πλήξει με εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες ντρόους χώρες του Κόλπου που δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις. Αυτό όπως είπε συνιστά απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους μας. Διευκρίνισε πάντως, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στις επιθετικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους περίπου 300.000 Βρετανούς που βρίσκονται στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις έπληξαν αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί υπήκοοι.

Μεταξύ αυτών είπε ότι χτυπήθηκε στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν όπου υπηρετούν 300 Βρετανοί στρατιωτικοί, ενώ, όπως σημείωσε ένα ντρόουν έπληξε και τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Ξεκαθάρισε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι το πλήγμα δεν συνδεόταν με κάποια πρόσφατη απόφαση του Λονδίνου.

Σημείωσε ότι η ιρανική επιθετικότητα κατά της Βρετανίας είναι διαχρονική, επισημαίνοντας ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο αποτράπηκαν περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις σε βρετανικό έδαφος.

Ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 συμμετέχουν σε συντονισμένες αμυντικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχής της Μέσης Ανατολής και έχουν ήδη μεταξύ άλλων αναχαιτίσει Ιρανικούς πύραυλους που κατευθυνόταν προς συμμαχική βάση στο Ιράκ όπου σταθμεύουν Βρετανοί στρατιωτικοί.

Ο Κιρ Στάρμερ αναφέρθηκε και στον πρόεδρο Τράμπ ο οποίος διαφώνησε με την αρχική απόφαση του Λονδίνου να μην εμπλακεί στα πρώτα πλήγματα, ωστόσο, όπως τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, «καθήκον μου είναι να κρίνω με βάση το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Daily Telegraph δήλωσε πως είναι «πολύ απογοητευμένος με τον Σερ Κιρ Στάρμερ» γιατί τον εμπόδισε να χρησιμοποιήσει την βάση στον Ντιέγκο Γκαρσία για να πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις στο Ιράν. Είπε επίσης ότι ο Στάρμερ «άργησε πολύ» να αλλάξει γνώμη, τονίζοντας παράλληλα ότι «αυτό πιθανότατα δεν έχει συμβεί ποτέ πριν μεταξύ των χωρών μας».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, όπως υπογραμμίζουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πως μετά το «πράσινο φως » που έδωσε το Λονδίνο στην Ουάσιγκτον ακολούθησαν οι επιθέσεις με Ιρανικά ντρόουν στην βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο. Σήμερα όμως ο βρετανός πρωθυπουργός επικαλούμενος πληροφορίες, υπογράμισε πως τα ντρόουν αυτά είχαν απογειωθεί πριν το δικό του διάγγελμα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανακοινώσει από που ακριβώς ήρθα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή ποιος ήταν ο τύπος τους. Η εφημερίδα Daily Telegraph, γράφει πως είναι πολύ πιθανόν το ντρόουν που έπληξε χθες την βρετανική βάση στο Ακρωτήρι να απογειώθηκε από το Λίβανο και η επίθεση να έχει ενορχηστρωθεί από τη Χεζμπολάχ.

Δεν αποκλείεται όμως να έχει απογειωθεί και κατευθείαν από ιρανικά εδάφη καθώς το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος γνωστό ως «AK-47» (Καλάσνικοφ της Τεχεράνης) έχει εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων και η απόσταση από το Ακρωτήρι μέχρι το Ιράν είναι 1.900 χιλιόμετρα.

Διπλωματικές επαφές και ευρωπαϊκός συντονισμός

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτζ , τον πρόεδρο Τραμπ και ηγέτες της περιοχής. Όπως σημείωσε, Παρίσι και Βερολίνο είναι επίσης έτοιμα να διευκολύνουν αμερικανικές ενέργειες για την εξουδετέρωση των ιρανικών πυραύλων και ντρόουνς.

Επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, κάτι που, όπως τόνισε, τελικά θα πρέπει να επιτευχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Μέτρα για τους Βρετανούς πολίτες

Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ομάδων ταχείας ανάπτυξης στην περιοχή για την υποστήριξη Βρετανών υπηκόων, ενώ οι ταξιδιωτικές οδηγίες επικαιροποιούνται διαρκώς, καθώς ο εναέριος χώρος σε μεγάλο μέρος της περιοχής παραμένει κλειστός.

Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με κυβερνήσεις του Κόλπου, ιδίως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση Βρετανών πολιτών, και εξετάζει όλες τις επιλογές για την ασφαλή και ταχεία επιστροφή τους.

Κλείνοντας, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε για μια ακόμη φορά ότι, παρά τη μη συμμετοχή στις επιθετικές επιχειρήσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει τις αμυντικές του ενέργειες στην περιοχή, επιμένοντας ότι «το ιρανικό καθεστώς δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».