Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Βηρυτό

0

Νέα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της πόλης, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό απόψε, με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (ΑΝΙ) να κάνει λόγο για νέα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της πόλης, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Η ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) άκουσε σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε περισσότερους από 70 στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που ξεκίνησαν μετά τις ρίψεις πυραύλων και ντρόουν της φιλοϊρανικής οργάνωσης προς το έδαφός του, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε μια πολύ μεγάλη σειρά πληγμάτων εναντίον στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο» και «περισσότερες από 70 αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις εκτόξευσης και εκτοξευτήρες πυραύλων», που ανήκαν στην οργάνωση «καταστράφηκαν σε διάφορες περιοχές», αναφέρεται σε μία στρατιωτική ανακοίνωση.