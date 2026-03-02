Μακρόν: Η ικανότητα πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας θα έχει εφεξής και ευρωπαΐκή διάσταση

0

Ελλάδα, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο Σουηδία και Δανία έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν παρουσιάζοντας σήμερα από τη βάση υποβρυχίων του νησιού Λονγκ, στη Βρετάνη της Γαλλίας, το νέο δόγμα της χώρας του για τη λεγόμενη «πυρηνική αποτροπή», δηλαδή, την προσφυγή της Γαλλίας στο πυρηνικό της οπλοστάσιο σε περίπτωση απειλής των ζωτικών συμφερόντων της, δήλωσε ότι εφεξής θα έχει και μία «ευρωπαϊκή διάσταση».

Ειδικότερα ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε πως, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και την Γερμανία -με την οποία η Γαλλία βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία επί του θέματος αυτού- άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την «πυρηνική αποτροπή» της Γαλλίας, ονοματίζοντας την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Βέλγιο την Σουηδία και την Δανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την παροχή της δυνατότητας στους ευρωπαίους συμμάχους να συμμετάσχουν σε ασκήσεις αποτροπής.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε, επίσης, ότι οι κίνδυνοι πυρηνικών εμπλοκών ελλοχεύουν και ότι η δύναμη πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας είναι ισχυρή. Σημείωσε, ωστόσο, ότι τον τελευταίο λόγο σε σχέση με τη χρήση των πυρηνικών όπλων της Γαλλίας θα τον έχει η ίδια και ειδικότερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ορίζει άλλωστε το γαλλικό Σύνταγμα.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι η ασφάλεια της Γαλλίας «δεν περιοριζόταν ποτέ στα σύνορα του εδάφους της τόσο στο συμβατικό επίπεδο όσο και στο πυρηνικό».

Επιπλέον, επισήμανε ότι το γαλλικό δόγμα θα εξακολουθήσει να έχει αμυντικό χαρακτήρα και ότι η χρήση των πυρηνικών όπλων θα είναι πάντοτε η έσχατη λύση.

Ο Μακρόν ανέφερε ακόμα ότι η απόφαση για την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου και την ενίσχυση των αποτρεπτικών μέσων της Γαλλίας λαμβάνεται λόγω του αυξημένου κινδύνου παγκόσμιων συγκρούσεων που ξεπερνούν το πυρηνικό κατώφλι, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Επί του παρόντος βιώνουμε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, γεμάτων με κινδύνους», είπε ο Μακρόν κρίνοντας αναγκαία την ενίσχυση του αποτρεπτικού μοντέλου της Γαλλίας.

«Ποιό είναι το αντίτιμο για τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας; Τι σημαίνει η ακραία εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα; Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας πως σε ό,τι αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή θα τοποθετηθεί «εντός των προσεχών ημερών».

Συνεχίζοντας, ο Εμάνουελ Μακρόν ανέφερε ότι «για να είμαστε δυνατοί στην πυρηνική αποτροπή μας θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις συμβατικές στρατιωτικές μας δυνατότητες σε όλες τις διαστάσεις τους».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι είχαν συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες να εξαρτούν την ασφάλειά τους από κανόνες που είχαν ορίσει άλλοι. Ειδικότερα, έκανε λόγο για συμφωνίες «που είχαν συναφθεί κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και οι οποίες παραβιάστηκαν χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση αυτούς που τις υπέγραψαν, παρά το γεγονός ότι ήταν σύμμαχοί μας».