Οι Βρετανοί κάνουν λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση τους στην Κύπρο – «Περιορισμένες ζημιές»

Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μέσω X ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», πρόσθεσε.

Νωρίτερα μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες έκαναν λόγο για έκρηξη στη βρετανική βάση της RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις από Κύπριους και Βρετανούς αξιωματούχους ότι το νησί αποτέλεσε στόχο ιρανικών πυραύλων.

Ο δημοσιογράφος του ισραηλινού Channel 14, Χιλέλ Μπίτον Ρόζεν, ανέφερε ότι σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι, με τις σειρήνες να ηχούν στη βάση και αεροσκάφη να απογειώνονται.

Η ανακοίνωση της απειλής έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή. Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες μετά από πληροφορίες ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς την Κύπρο το Σάββατο, ως αντίποινα για τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που έπληξαν την Τεχεράνη. Το καθεστώς του Ιράν έχει πλήξει επίσης διάφορα σημεία στη Μέση Ανατολή, από Ντουμπάι και Κουβέιτ μέχρι Μπαχρέιν, στοχεύοντας τόσο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις όσο και υποδομές πολιτών.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, επεσήμανε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονταν προς την Κύπρο – όπου βρίσκονται δύο βρετανικές στρατιωτικές βάσεις – πριν τελικά καταπέσουν στη θάλασσα. Οι βάσεις αυτές φιλοξενούν χιλιάδες Βρετανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν μόνιμα στο νησί.

Παρά την εκτόξευση, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εκτίμησε ότι οι επιθέσεις δεν είχαν σκοπό να στοχεύσουν τις βάσεις. Ο κ. Χίλι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν πιστεύουμε ότι στόχευσαν την Κύπρο, αλλά παρ’ όλα αυτά αποτελεί παράδειγμα του πόσο υπαρκτή και αυξανόμενη είναι η απειλή από ένα καθεστώς που επιτίθεται ευρέως στην περιοχή».

Πρόσθεσε ακόμα: «Δείχνει πόσο κινδυνεύουν οι βάσεις μας και το προσωπικό μας, στρατιωτικό και πολιτικό, από ένα καθεστώς που γίνεται όλο και πιο αδιάκριτο, ευρύ και ανεξέλεγκτο στις επιθέσεις που εκτοξεύει».

Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε προειδοποίηση προς τους Βρετανούς, καλώντας ταξιδιώτες και κατοίκους να λάβουν «λογικές προφυλάξεις» κατά την παραμονή τους στη χώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Υφίσταται αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης. Η κλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στα ταξίδια και άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις. Οι Βρετανοί πολίτες θα πρέπει να λάβουν λογικές προφυλάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές τους συνθήκες».

Μεταξύ των μέτρων που συνιστώνται περιλαμβάνονται η μελέτη των κυβερνητικών οδηγιών για κρίσεις στο εξωτερικό, η εγγραφή σε ενημερώσεις ταξιδιωτικών συμβουλών του FCDO, η παρακολούθηση τοπικών και διεθνών ειδήσεων, καθώς και η χρήση άλλων τοπικών πηγών πληροφόρησης και ειδοποιήσεων.