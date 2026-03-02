Τραμπ: «48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα» – Δεν χτυπήθηκε το «Abraham Lincoln», λέει το Πεντάγωνο

0

Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι «48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν «προχωρά γρήγορα».

«Προχωρά. Προχωρά γρήγορα. Έτσι είναι τα τελευταία 47 χρόνια», δήλωσε στη συνέντευξή του στο Fox News. «Προχωρά γρήγορα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξοντώθηκαν μονομιάς», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με αυτή τη δημοσιογράφο η οποία ανάρτησε τις δηλώσεις του στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Η δημοσιογράφος διευκρινίζει ότι η συνομιλία τους έγινε πριν από την ανακοίνωση των πρώτων αμερικανικών απωλειών στη σύγκρουση: τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε την Κυριακή η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

«Οι ηγέτες του Ιράν θέλουν διάλογο μαζί μου και θα μιλήσω μαζί τους»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιοδικό The Atlantic, είπε πως οι ηγέτες του Ιράν «επιθυμούν συνομιλίες κι εγώ συμφώνησα να μιλήσω μαζί τους». Υποστήριξε πως «θα έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ».

Ερωτηθείς εάν οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά θα γίνουν την Κυριακή ή τη Δευτέρα, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό». Συμπλήρωσε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης εάν σκοπεύει να παρατείνει τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν προκειμένου να υποστηρίξει μια λαϊκή εξέγερση. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δεσμευτεί, λέγοντας πως θα πρέπει να εξετάσει την κατάσταση υπό το πρίσμα των εξελίξεων. Εξέφρασε όμως την πεποίθηση ότι οι Ιρανοί θα εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που διατρέχουν. «Άνθρωποι εκεί ζητωκραυγάζουν στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές βόμβες που πέφτουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο διαψεύδει τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν με στόχο το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» δεν έπληξαν το πλοίο, δήλωσε σήμερα το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση"), διαψεύδοντας τις δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σύμφωνα με τις οποίες το σκάφος επλήγη από τέσσερις πυραύλους.

«Ψέμα», ανέφερε η CENTCOM στο X, αναφερόμενη στις δηλώσεις των Φρουρών.

«Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν δεν κατάφεραν καν να πλησιάσουν. Από το Lincoln εξακολουθούν να απονηώνονται αεροσκάφη σε υποστήριξη της εκστρατείας της CENTCOM για την προστασία των Αμερικανών, απομακρύνοντας τις απειλές που προέρχονται από το ιρανικό καθεστώς», προσθέτει.

Το «Abraham Lincoln» είναι ένα από τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που βρίσκονται στην περιοχή -το άλλο είναι το «Geralld Ford», το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, που πλέει στη Μεσόγειο.

Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – εξαιτίας των οποίων σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – και περίπου οι μισοί θεωρούν πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ειδικότερα, το 27% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ενώ το 43% εξέφρασε την αντίθεσή του και το 29% εμφανίστηκε αναποφάσιστο. Σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες είπαν ότι είχαν ενημερωθεί σχετικά με τα πλήγματα στο Ιράν, τα οποία ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου.

Το 56% των Αμερικανών θεωρεί πως ο Τραμπ – ο οποίος έχει διατάξει επιθέσεις σε Βενεζουέλα, Συρία και Νιγηρία τους προηγούμενους μήνες – είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει σε ανάληψη στρατιωτικής δράσης προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε το 87% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ψηφοφόροι των Δημοκρατικών. Ανάλογα απάντησε το 23% όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων και το 60% όσων δεν αποκάλυψαν κομματικές προτιμήσεις.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το Σάββατο 28/2, αφότου ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, συμμετείχαν 1.282 Αμερικανοί από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.