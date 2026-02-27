Τραγωδία στο Μιλάνο: Εκτροχιάστηκε τραμ, ένας νεκρός και 39 τραυματίες

0

Έπεσε πάνω σε πεζούς

Τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου. Το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με νέο απολογισμό των ιταλικών αρχών, από τον εκτροχιασμό τραμ που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μιλάνο, έχασε την ζωή του ένας άνδρας και άλλοι τριάντα εννέα τραυματίσθηκαν. Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.