Πυρ και μανία ο Τραμπ για την ακύρωση των δασμών – Απειλεί με ισχυρότερα μέτρα

Ισχυρίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα

«Βαθύτατα απογοητευτική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομο ένα μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του στα εισαγόμενα προϊόντα.

Ο Τραμπ είπε ότι «ντρέπεται» για λογαριασμό ορισμένων δικαστών κρίνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα».

«Οι ξένες χώρες χαίρονται τόσο πολύ τώρα» είπε.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι έχει στη διάθεσή του μεθόδους που είναι «ακόμη ισχυρότερες» από τους δασμούς και θα χρησιμοποιήσει αυτές τις «εναλλακτικές» λύσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν «περισσότερα χρήματα», όπως υποστήριξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του επιτρέπεται να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με χώρες, να επιβάλει εμπάργκο, να κάνει ό,τι θέλει όχι όμως και να τις χρεώσει με χρήματα.