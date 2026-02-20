Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν

0

Από την Τεχεράνη βγαίνει ότι ένα σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ θα είναι «έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, χωρίς ο πρόεδρος των ΗΠΑ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω» αυτό.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα, την επομένη του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.