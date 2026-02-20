«Χρυσό» σχέδιο συμβιβασμού κληρονόμων Επστάιν και θυμάτων

Σχέδιο συμφωνίας για φιλική διευθέτηση, ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων δολαρίων, πρότειναν οι εκτελεστές της διαθήκης του Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να κλείσει συλλογική προσφυγή θυμάτων σε βάρος τους. Η πρόταση των Ντάρεν Ίνταϊκ και Ρίτσαρντ Καν, πρώην δικηγόρου και λογιστή του Αμερικανού σεξουαλικού εγκληματία, τελεί υπό την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη.
Οι όροι της συμφωνίας
Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου, οι κληρονόμοι θα καταβάλουν 25 εκατομμύρια δολάρια εάν στη διαδικασία περιληφθούν λιγότερα από 40 θύματα, ενώ το ποσό θα αυξηθεί στα 35 εκατομμύρια δολάρια στην περίπτωση που ανταποκριθούν περισσότερα άτομα. Όσοι αποδεχθούν την προσφορά, υποχρεούνται να παραιτηθούν από κάθε άλλη δικαστική διεκδίκηση, ενώ προϋπόθεση είναι να μην έχουν συνάψει ήδη άλλη συμφωνία με τους κληρονόμους ή το ειδικό ταμείο αποζημιώσεων.
Το ιστορικό των κατηγοριών
Οι δύο συνεκτελεστές είχαν κατηγορηθεί το 2024 για διευκόλυνση και απόκρυψη της παράνομης συμπεριφοράς του Έπστιν με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Ωστόσο, η πλευρά τους υπογραμμίζει πως η παρούσα πρόταση δεν αποτελεί αναγνώριση σφάλματος, σημειώνοντας ότι καμία γυναίκα δεν τους κατηγόρησε προσωπικά για σεξουαλική επίθεση ή γνώση των πράξεων του Έπστιν.
Η κληρονομιά
Η περιουσία του Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019, είχε εκτιμηθεί αρχικά στα 600 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό έχει μειωθεί σημαντικά μετά τη διευθέτηση σειράς άλλων δικαστικών διώξεων που ακολούθησαν τον θάνατό του.