Μακελειό σε πάρκο του Μεξικού με θύματα ανήλικα παιδιά

Επίθεση σε πάρκο στην πολιτεία Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπους και τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ παιδιών, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στην πόλη Σαν Φρανσίσκο δελ Ρινκόν, ενώ ένας 24χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 21:30, την ώρα που πολλά παιδιά έπαιζαν στο υπαίθριο πάρκο. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι ακούστηκαν περίπου είκοσι εκπυρσοκροτήσεις, προκαλώντας πανικό. Από τα οκτώ παιδιά που τραυματίστηκαν, τα πέντε νοσηλεύονται πλέον εκτός κινδύνου, ενώ τα υπόλοιπα τρία έλαβαν εξιτήριο.
Κυβερνητική αντίδραση
Η κυβερνήτρια της πολιτείας, Λίβια Ντενίς Γκαρσία, χαρακτήρισε την ενέργεια απολύτως απαράδεκτη, καθώς ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν κορίτσια, αγόρια και έφηβοι. Υποσχέθηκε πλήρη στήριξη στις οικογένειες και τόνισε ότι το κράτος θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του για την απόδοση ευθυνών.
Η περιοχή του Γουαναχουάτο αποτελεί πεδίο σύγκρουσης μεταξύ συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και κλεμμένων καυσίμων. Στην πολιτεία δρουν κυρίως το καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο και το καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα. Παρά τη μείωση του δείκτη ανθρωποκτονιών σε εθνικό επίπεδο το 2025, η βία των συμμοριών παραμένει έντονη σε συγκεκριμένες ζώνες της χώρας.