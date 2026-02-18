Νέα αναβολή της δίκης του Χρήστου Μαυρίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

0

Ορίστηκε εκ νέου για τα τέλη Απριλίου

Στις 23 Απριλίου 2026 θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο του Αυτοφώρου ο Χρήστος Μαυρίκης ο οποίος φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και αφού πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα στη συνέχεια οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο για να καταθέσει ο άνθρωπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να καυγάδισε, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών ( αμπούλες για κρότου λάμψης) , απείθεια , απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας , επιστρέφει στο σπίτι του όπου παραμένει σε περιορισμό με «βραχιολάκι» , όρος που του έχει επιβληθεί για την υπόθεση της απόπειρας δωροδοκίας δικαστή .

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου