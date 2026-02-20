Συγκίνηση στο Χόλιγουντ για τον θάνατο του ηθοποιού Έρικ Ντέιν από το «Grey’s Anatomy»

0

Ο 53χρονος έχασε τη μάχη με τη νευροεκφυλιστική νόσο ALS

Την τελευταία του πνοή άφησε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, σε ηλικία 53 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του, η οποία σημείωσε πως ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του.

Η κατάσταση της υγείας του έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2025. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του, ο Ντέιν δραστηριοποιήθηκε ενεργά στην ενημέρωση και την ενίσχυση της έρευνας για τη νόσο, επιθυμώντας να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν την ίδια δοκιμασία.

Με καταγωγή από το Σαν Φρανσίσκο, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του τη δεκαετία του 1990. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε μέσα από τον ρόλο του στην ιατρική σειρά «Grey’s Anatomy», όπου υποδύθηκε τον γιατρό Μαρκ Σλόαν για 140 επεισόδια. Αργότερα, συμμετείχε σε επιτυχημένες παραγωγές όπως οι σειρές «Euphoria» και «The Last Ship».

Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο του 2025, ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά του, εκφράζοντας τον φόβο για το μέλλον των παιδιών του, έχοντας χάσει και ο ίδιος τον πατέρα του σε νεαρή ηλικία. Η σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, είχε ανακαλέσει τη διαδικασία διαζυγίου τους λίγο πριν τη δημοσιοποίηση της ασθένειάς του.

Η ασθένεια

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή. Προκαλεί την καταστροφή των κινητικών νευρώνων στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας στη σταδιακή απώλεια του ελέγχου της ομιλίας, της κίνησης και της αναπνοής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για την πάθηση.