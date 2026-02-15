Ομπάμα για το ρατσιστικό βίντεο του Τραμπ: «Ο πολιτικός λόγος έγινε παράσταση κλόουν»

0

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στην ICE κάνοντας λόγο για μεθόδους «που είχαμε δει στο παρελθόν σε αυταρχικές ώρες και σε δικτατορίες»

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε χθες Σάββατο τον υποβιβασμό του πολιτικού λόγου στη χώρα, που έχει μετατραπεί, κατ’ αυτόν, σε «παράσταση κλόουν», αντιδρώντας για πρώτη φορά στην αναπαραγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ ρατσιστικού βίντεο στο οποίο ο ίδιος και η σύζυγός του Μισέλ παρουσιάζονται σαν πίθηκοι.

Ο κ. Ομπάμα ερωτήθηκε για το επίμαχο βίντεο, που αναπαρήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του μήνα μέσω Truth Social, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast του πολιτικού σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, ο οποίος πρόσκειται στους Δημοκρατικούς.

Η πλειονότητα των κατοίκων των ΗΠΑ «βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά βαθιά προβληματική», διαβεβαίωσε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017), χωρίς να αναφερθεί άμεσα ούτε στο βίντεο, ούτε στον Ρεπουμπλικάνο διάδοχό του.

«Είναι αλήθεια ότι προσελκύει προσοχή. Είναι αλήθεια ότι εκτρέπει την προσοχή», συνέχισε.

«Αυτό είναι το είδος της παράστασης κλόουν που εκτυλίσσεται στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση, κι είναι επίσης αλήθεια είναι πως δεν μοιάζει να προκαλεί καμιά ντροπή σε κόσμο που προηγουμένως θεωρούσε ότι πρέπει να δείχνει κάποια αξιοπρέπεια, κάποια αίσθηση σεβασμού των συμβάσεων και σεβασμού στο αξίωμα, έτσι δεν είναι; Αυτό έχει χαθεί», συμπλήρωσε.

Στο βίντεο τα πρόσωπα του Μπαράκ Ομπάμα, του πρώτου μαύρου προέδρου των ΗΠΑ, και της συζύγου του Μισέλ Ομπάμα είναι βαλμένα πάνω σε σώματα πιθήκων.

Η αναπαραγωγή από τον νυν πρόεδρο του βίντεο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του πυροδότησε θύελλα επικρίσεων από πλευράς Δημοκρατικών—και ακόμη και Ρεπουμπλικάνων. Ο Ντόναλντ Τραμπ το απέσυρε.

Ο κ. Τραμπ υποβάθμισε τις αντιδράσεις και τις επικρίσεις. Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι το βίντεο μοιράστηκε μέλος του προσωπικού του, όχι ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

«Δεν είδα παρά μόνο το πρώτο μέρος» του βίντεο, όχι «το σύνολό του» και «κανένας δεν ήξερε τι είχε στο τέλος», δηλαδή το απόσπασμα με τις εικόνες που παρουσίαζε με αυτόν τον τρόπο το ζεύγος Ομπάμα, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι μυστικό πως τρέφει ιδιαίτερη εχθρότητα για τον προκάτοχό του, η δημοτικότητα του οποίου παραμένει υψηλή στη χώρα.

Αναφέρεται σχεδόν πάντοτε σ’ αυτόν αποκαλώντας τον «Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα», θυμίζοντας δηλαδή το μεσαίο του όνομα διότι παραπέμπει στο Ισλάμ, ενώ είχε συμβολή στη διάδοση απίθανης θεωρίας συνωμοσίας, του ισχυρισμού πως ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος δεν έχει αμερικανική υπηκοότητα.

Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της νικηφόρας εκστρατείας του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, ο Ρεπουμπλικάνος πολλαπλασίασε τις σφοδρές φραστικές επιθέσεις εναντίον των μεταναστών κι αναπαρήγαγε ψευδείς ειδήσεις με αδιαμφισβήτητη ρατσιστική αποφορά.

Επίσης ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος καταδίκασε στην ίδια συνέντευξη τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, συγκρίνοντάς τις με ενέργειες που διαπράττονται «σε δικτατορίες».

«Η κακοποιητική συμπεριφορά των πρακτόρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι βαθιά ανησυχητική και επικίνδυνη», είπε ο κ. Ομπάμα.

Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για μεθόδους «που είχαμε δει στο παρελθόν σε αυταρχικές ώρες και σε δικτατορίες».

Στη Μινεάπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Μινεσότα, χιλιάδες πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίες μετανάστευσης (ICE) και της αστυνομίας συνόρων (CBP) εξαπολύουν τις τελευταίες εβδομάδες εφόδους που η κυβέρνηση του νυν προέδρου, του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει ως εκστρατεία κατά του εγκλήματος. Μεγάλος αριθμός μεταναστών, όπως και αρκετοί Αμερικανοί, συνελήφθησαν προτού ανακοινωθεί το τέλος της επιχείρησης αυτή την εβδομάδα.

Η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, Αμερικανοί υπήκοοι, σκοτώθηκαν από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων τον περασμένο μήνα στη Μινεάπολη, η πρώτη προσπαθώντας να παρεμποδίσει έφοδο της ICE, ο δεύτερος προσπαθώντας να προστατεύσει γυναίκα που απώθησε βίαια αστυνομικός κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Οι θάνατοι αυτοί προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης και μεγάλες διαδηλώσεις, ιδίως επειδή η κυβέρνηση Τραμπ επέρριψε στα θύματα «εσωτερική τρομοκρατία».

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) είχε ήδη επικρίνει τον Ιανουάριο τη δράση της αστυνομίας μετανάστευσης, καλώντας να υπάρξει αντίδραση των συμπολιτών του καθώς θεμελιώδεις αξίες τους υφίστανται «επίθεση», όπως το έθεσε.

Στη χθεσινή συνέντευξη, εξήρε την αντίσταση που προβάλλεται στις επιχειρήσεις της ICE.

Οι πολίτες που συμμετέχουν, εξήγησε, «λένε, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, ‘αυτή δεν είναι η Αμερική στην οποία πιστεύουμε’ και θα αντισταθούμε, θα αντιδράσουμε λέγοντας την αλήθεια, με κάμερες και με ειρηνικές διαδηλώσεις».

«Αυτός ο ηρωικός και επίμονος αγώνας από πλευράς του απλού κόσμου, παρά τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν, αυτό πρέπει να μας δίνει ελπίδα», πρόσθεσε ο κ. Ομπάμα. «Όσο έχουμε κόσμο όπως αυτός, νομίζω θα το ξεπεράσουμε αυτό».

Ο Τομ Χόμαν, δεξί χέρι του προέδρου Τραμπ, ανήγγειλε την Πέμπτη τον τερματισμό των επιχειρήσεων στη Μινεσότα.

Οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να απαιτούν να αλλάξει δραστικά ο τρόπος δράσης της ICE, ιδίως να απαγορευτεί στους πράκτορες να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπα και να διαθέτουν υποχρεωτικά ένταλμα σύλληψης πριν από οποιαδήποτε σύλληψη μετανάστη.

Οι ηγέτες τους στο Κογκρέσο απειλούν σε διαφορετική περίπτωση να μην εγκρίνουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026 του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης.