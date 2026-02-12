Καταιγίδα «Nils» στη Γαλλία: ένας νεκρός και 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

0

Ριπές έως 162 χλμ./ώρα στη νοτιοδυτική χώρα, με τα περισσότερα προβλήματα σε Νέα Ακουιτανία και Οξιτανία

Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του στη νοτιοδυτική Γαλλία σε δυστύχημα που συνδέεται με το πέρασμα της καταιγίδας Nils, ενώ περίπου 850.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ, και «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου», όπως ανέφερε εκπρόσωπος της νομαρχίας. Στην ίδια περιοχή, οι ριπές ανέμου στη διάρκεια της νύχτας έφτασαν τα 162 χλμ./ώρα στην Μπισκαρός, στην ακτή.

Μαζικές διακοπές ρεύματος σε δύο περιφέρειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, χωρίς ρεύμα έμειναν το πρωί περίπου 850.000 νοικοκυριά σε όλη τη Γαλλία. Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στη νοτιοδυτική χώρα, με:

450.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση στη Νέα Ακουιτανία , και

318.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση στην Οξιτανία.

Οι αρχές αποδίδουν μέρος της ευαλωτότητας των υποδομών στις έντονες βροχές των τελευταίων εβδομάδων, καθώς το έδαφος –όπως σημειώνεται– δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό, με αποτέλεσμα δέντρα και υποδομές να καθίστανται πιο εκτεθειμένα στις ισχυρές ριπές.