Financial Times: Ο Ζελένσκι θα ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή εκλογών και δημοψηφίσματος στην Ουκρανία

«Λένε ότι θέλουν να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τον Ιούνιο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου τα σχέδια για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος, αναφέρει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Κίεβο εξετάζει μία κίνηση που θα έδινε στους Ουκρανούς πολίτες τη δυνατότητα να αποφασίσουν τόσο για τη νέα πολιτική ηγεσία της χώρας, όσο και για το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

«Λένε ότι θέλουν να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τον Ιούνιο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο. «Και θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος. Θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών», πρόσθεσε.

«Αν οι Ρώσοι είναι πραγματικά έτοιμοι να τερματίσουν τον πόλεμο, τότε είναι πραγματικά σημαντικό να τεθεί ένα σαφές χρονικό όριο», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι, βάσει ενός πλαισίου που συζήτησαν Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με εθνικές εκλογές. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάιο.

