Τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι νεκροί από ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα

0

Συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα στις δύο χώρες

Μια γυναίκα και η εντεκάχρονη κόρη της σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Στην κατεχόμενη Ουκρανία, ένας ιερέας πέθανε εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος την ώρα που τελούσε μια κηδεία, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Δεκαέξι άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στα ρωσικά πλήγματα στο Σλοβιάνσκ, τα οποία διεξήχθησαν με "έξι αιωρούμενες βόμβες" που ερρίφθησαν από αεροσκάφη, δήλωσε μέσω Telegram η ουκρανική περιφερειακή εισαγγελία σε έναν επικαιροποιημένο απολογισμό.

Οι τοπικές αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες φλεγόμενων κτιρίων, με σπασμένα παράθυρα και δωμάτια γεμάτα από συντρίμμια.

Η περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι πιο σφοδρές μάχες, ελέγχεται εν μέρει από τις δυνάμεις του Κιέβου. Είναι μια από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες την προσάρτηση των οποίων διεκδικεί το Κρεμλίνο, εκτός από την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας.

Αυτονομιστές υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα είχαν καταλάβει το Σλοβιάνσκ επί δυο και πλέον μήνες το 2014, επωφελούμενοι από την αστάθεια που επικρατησε μετά τη φιλοευρωπαϊκή εξέγερση της Μαϊντάν στο Κίεβο, πριν εκδιωχθούν από τον ουκρανικό στρατό.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα σχεδόν 15 χιλιόμετρα από το Σλοβιάνσκ, που είχε περίπου 100.000 κατοίκους πριν από τη μεγάλης κλίμακας εισβολή το 2022.

Στην πλευρά της ουκρανικής περιφέρειας Ζαπορίζια, στον νότο που κατέχεται από τον ρωσικό στρατό, ουκρανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν μια νεκρώσιμη πομπή στο χωριό Σκέλκι, σκοτωνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους έξι, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα περιφερειακό αξιωματούχο Γεβγκένι Μπαλίτσκι.

Η τοπική επισκοπή δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι ο άνθρωπος που σκοτώθηκε ήταν ένας ιερέας, ο Σεργκέι Κλιαχίν, ο οποίος διακονούσε στην περιοχή αυτή, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ (δυτικά), ένας άνδρας σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε ένα φορτηγάκι σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έπληξε το όχημά του, στην περιοχή Τσεμπέκινο, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ.