Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Πούτιν του υποσχέθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο για μία εβδομάδα

«Η Χαμάς φαίνεται ότι θα αφοπλιστεί», είπε για την Γάζα ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε «προσωπικά» από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις «για μια εβδομάδα», υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «συμφώνησε να το πράξει».

«Προσωπικά ζήτησα από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και τις βασικές πόλεις για μια εβδομάδα και εκείνος συμφώνησε να το κάνει» είπε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος τον «εξαιρετικά κρύο καιρό» στην Ουκρανία.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: ‘Μην χάνεις τον καιρό σου με το τηλεφώνημα, δεν θα το πάρεις αυτό’. Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Χαμάς υπήρξε σημαντικός παράγοντας στην επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα, προσθέτοντας ότι φαίνεται πως η παλαιστινιακή οργάνωση θα αφοπλιστεί, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, είπε ότι η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε εξέλιξη.