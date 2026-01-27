Κίνα και Ρωσία συμφωνούν σε στενότερους αμυντικούς δεσμούς

0

Συναμίλησαν οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών

Ο Κινέζος υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του ότι Πεκίνο και Μόσχα θα πρέπει να «ενισχύσουν τον στρατηγικό τους συντονισμό», με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι τα δύο υπουργεία «χρειάζεται να αναλύουν συνεχώς την κατάσταση ασφαλείας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα».

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για (...) να ενισχύσει τον στρατηγικό συντονισμό, να εμπλουτίσει την ουσία της συνεργασίας και να βελτιώσει τους μηχανισμούς ανταλλαγής», τόνισε ο Ντονγκ Τζουν με βιντεοκλήση με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το μέσο ενημέρωσης CCTV.

Ο Ντονγκ πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει «να ενισχύσουν από κοινού την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους και προκλήσεις και να ενωθούν για να συνεισφέρουν θετική ενέργεια στην παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα».

Σύμφωνα με ρωσική ανακοίνωση, ο Μπελούσοφ δήλωσε μετά τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, ότι τα γεγονότα στη Βενεζουέλα και στο Ιράν απαιτούν από το ρωσικό και το κινεζικό υπουργείο Άμυνας «να αναλύουν συνεχώς την κατάσταση ασφαλείας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα».

Δεν υπήρξε αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία στην ανακοίνωση της συνάντησης των δύο ανδρών.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις πρώτες γνωστές άμεσες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για την επίλυση της σύγκρουσης, η οποία πυροδοτήθηκε από ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ενώ Κίνα και Ρωσία διατηρούν στενή συνεργασία, το Πεκίνο δήλωσε ότι τηρεί ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν έχει ποτέ καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν το Πεκίνο ότι παρέχει στη Ρωσία κρίσιμη οικονομική υποστήριξη στην πολεμική της επιχείρηση, ιδίως παρέχοντας στρατιωτικά εξαρτήματα για την αμυντική της βιομηχανία.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν διήμερη συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε επίσης την απειλή που θέτει η κινεζική και ρωσική επιρροή στην Αρκτική για να δικαιολογήσει τη στρατηγική αναγκαιότητα για τις ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχο τους τη Γροιλανδία.