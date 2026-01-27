Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» έφθασε στη Μέση Ανατολή

0

Ο στρατός των ΗΠΑ ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή, εν μέσω εντάσεων στο Ιράν

Το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» και η συνοδεία του έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ενισχύει έτσι την παρουσία του στην περιοχή σε μια περίοδο μεγάλων εντάσεων με το Ιράν.

Η ναυτική ομάδα «αναπτύσσεται τώρα στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Φωτογραφία αρχείου