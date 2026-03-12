Το Ισραήλ βομβαρδίζει θέσεις των Μπασίτζ στην Τεχεράνη

0

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβαρδίζει από χθες θέσεις των Μπασίτζ, της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, στην Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει τον έλεγχο που ασκεί η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν.

Ο στρατός ανέφερε ότι «παρατήρησε πρόσφατα ότι στρατιώτες της μονάδας των Μπασίτζ έστησαν οδοφράγματα σε πολλές περιοχές της Τεχεράνης».

«Τις τελευταίες 24 ώρες η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση τις πληροφορίες των IDF, στόχευσε τα οδοφράγματα και τους πράκτορες των Μπασίτζ», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αυτή η δύναμη ήταν στην εμπροσθοφυλακή του καθεστώτος, στην προσπάθειά του να καταστείλει τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών και χρησιμοποίησε βίαια μέσα, μαζικές συλλήψεις και έκανε χρήση βίας εναντίον αμάχων διαδηλωτών, σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό.