Επίσημη έρευνα κατά του Grok του Έλον Μασκ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Αφορούν τη δυνατότητα του εργαλείου να δημιουργεί εικόνες σεξουαλικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα κατά του Grok, του chatbot της Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας Χ του Έλον Μασκ σχετικά με τη διασπορά παράνομου περιεχομένου όπως κατασκευασμένες σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά παραβίασιν της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα της Digital Services Act, ανακοίνωσε το εκτελεστικό όργανο της Ενωσης.

Η μαζική παραγωγή και διοχέτευση χιλιάδων σεξουαλικού περιεχομένου εικόνων γυναικών και παιδιών από το xAI Grok του Έλον Μασκ έχει κινητοποιήσει εδώ και εβδομάδες τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.

Η έρευνα θα εξετάσει αν το Χ έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για τον περιορισμό των κινδύνων, την διαχείριση του περιεχομένου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είχε ανακοινώσει προηγουμένως η ιρλανδή ευρωβουλευτής Ρετζίνα Ντόχερτι χαιρετίζοντας την απόφαση της Κομισιόν να εκκινήσει επίσημη έρευνα. «Οταν εμφανίζονται αξιόπιστες πληροφορίες ότι συστήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για να βλάψουν γυναίκες και παιδιά, είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εξετάζει και να επιβάλλεται χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ρετζίνα Ντόχερτι.

Στις αρχές του Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες ενώνοντας τη φωνή της με τη χορεία των αξιωματούχων σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν τη σωρεία κρουσμάτων δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επιβολή συντηρητικών μέτρων μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων ανηλίκων που δημιουργήθηκαν από το Grok δίνοντας εντολή στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026.

Η Κομισιόν αποφάσισε έτσι να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

Στις 12 Ιανουαρίου, η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο Ιντερνετ, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη επίσημης έρευνας κατά της πλατφόρμας Χ σχετικά με τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες που αναρτήθηκαν από το Grok, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας του Ιλον Μασκ.

Στις αρχές του Ιανουαρίου, η βρετανική κυβέρνηση είχε καλέσει το X να βρει «επειγόντως» λύση για να αποτραπεί η διασπορά πλαστών, «εξοργιστικών» εικόνων γυμνών γυναικών και που δημιουργήθηκαν από το Grok.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε μια ανάρτηση του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, στον απόηχο των ερευνών. Ο επικεφαλής του Χ δημοσίευσε δύο εικόνες από το trailer του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto VI που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα: «Είναι τόσο δύσκολο να βρεις την ισορροπία», προσθέτοντας ένα emoji που κλαίει από τα γέλια.

It’s so hard to get the moderation just right 😂 pic.twitter.com/rfss0JlwGa — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2026

Στην πρώτη εικόνα εμφανίζονται άνθρωποι σε παραλία φορώντας μαγιό, ενώ στη δεύτερη οι ίδιοι απεικονίζονται καλυμμένοι με χιτζάμπ, με τον Μασκ να υπονοεί ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο Grok οδηγούν σε υπερβολική λογοκρισία και, τελικά, στην «ακύρωση» της λειτουργικότητάς του.