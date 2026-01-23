Σοκ στην Φινλανδία: 80χρονος εντοπίστηκε σε ένα υπόγειο όπου ζούσε υπό άθλιες συνθήκες επί 20 χρόνια

0

Διαβίωνε χωρίς παράθυρα και χωρίς τουαλέτα στο Ελσίνκι

Ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε «σε κακή κατάσταση υγείας» στο υπόγειο ενός σπιτιού χωρίς παράθυρα και χωρίς τουαλέτα στο Ελσίνκι, όπου ζούσε για τουλάχιστον 20 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Φινλανδίας, σημειώνοντας πως ξεκίνησε έρευνα με την υποψία της εκμετάλλευσης της αδυναμίας του άνδρα να αυτοεξυπηρετείται.

Δύο άνδρες και μια γυναίκα, όλοι κοντά στην ηλικία των 60 ετών, συνελήφθησαν και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, δήλωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δύο ύποπτοι και ο ηλικιωμένος άνδρας γνωρίζονταν αλλά δεν ήταν συγγενείς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η τελευταία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν άλλα άτομα που ζούσαν στο ίδιο σπίτι ήταν ένοχα για «εμπορία ανθρώπων, εκμεταλλευόμενα την κατάσταση εξάρτησης που βρισκόταν ο άνδρας και υποβάλλοντάς τον σε εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης, πιθανώς για οικονομικό όφελος.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια έρευνας τη Δευτέρα στο σπίτι, που βρίσκεται σε βόρεια συνοικία της πρωτεύουσας.

Η κατάσταση της υγείας του χρειαζόταν «άμεση βοήθεια».

Το υπόγειο όπου ζούσε ήταν «ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, χωρίς πρόσβαση σε μπάνιο ή τουαλέτα, ή τη δυνατότητα προετοιμασίας φαγητού», πρόσθεσε η αστυνομία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ζούσε σε αυτές τις συνθήκες για τουλάχιστον 20 χρόνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής επιθεωρητής Γιάρι Κορκαλάινεν, ο οποίος ηγείται της έρευνας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «ασυνήθιστη υπόθεση».

Με την πάροδο του χρόνου, «η υγεία αυτού του ανθρώπου επιδεινωνόταν», δήλωσε. Η περίθαλψη του 80χρονου ανατέθηκε στις «αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον επιθεωρητή της αστυνομίας.