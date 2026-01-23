Yπεγράφη πρωτόκολλο στρατηγικής συνεργασίας της Ιταλίας με την Γερμανία

0

Στην διακυβερνητική διάσκεψη μετέχουν Μελόνι και Μερτς

Ιταλία και Γερμανία, υπέγραψαν σήμερα πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών, στα πλαίσια της διακυβερνητικής διάσκεψης στην οποία συμμετέχουν, σήμερα στην Ρώμη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και είκοσι δυο, συνολικά υπουργοί, των δυο χωρών.

«Ιταλία και Γερμανία επαναλαμβάνουν την βούλησή τους να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ», αναφέρεται στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Προστίθεται, δε, ότι «χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, υπό το φως των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων και απειλών, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την σταθερότητα και την ειρήνη».

Οι κυβερνήσεις του Βερολίνου και της Ρώμης «συμμερίζονται την ευθύνη, ως ιδρυτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δραστηριοποιηθούν με στόχο την προαγωγή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει αποτελεσματικά, με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και συμφερόντων».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, με το Πρωτόκολλο στρατηγικής συνεργασίας που υπεγράφη σήμερα στην Ρώμη, τέλος, οι δυο χώρες επιβεβαίωσαν «την βασική σημασία μιας ισχυρής διατλαντικής σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα» και δεσμεύθηκαν «σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας».