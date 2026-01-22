Τραμπ: Η συμφωνία για τη Γροιλανδία είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση

0

«Παρατήρησα ότι το χρηματιστήριο ανέβηκε πολύ, αφού το ανακοινώσαμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία είναι ακόμη υπό επεξεργασία, μιλώντας μία ημέρα αφότου έκανε πίσω από μια απειλή για επιβολή δασμών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη της περιοχής που ανήκει στη Δανία.

Σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business από το Νταβός, ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης πως υπήρξε αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματαγορές και είπε πως δεν σχεδιάζει να πληρώσει για να την αποκτήσει.

«Είναι υπό διαπραγμάτευση τώρα, οι λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά είναι πλήρης πρόσβαση. Είναι -- δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Παρατήρησα ότι το χρηματιστήριο ανέβηκε πολύ, αφού το ανακοινώσαμε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα οι Ευρωπαίοι να πουλήσουν αμερικανικές μετοχές και ομόλογα, πρόσθεσε: «Αν το κάνουν, το κάνουν. Αλλά αν αυτό συμβεί, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από την πλευρά μας, και έχουμε όλα τα χαρτιά».

Ο Τραμπ άρχισε να ρίχνει την ιδέα ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία αφότου ανέλαβε καθήκοντα πέρυσι αλλά ενέτεινε τη ρητορική του τις τελευταίες εβδομάδες, απειλώντας με δασμούς 10% οκτώ ευρωπαϊκές χώρες το Σαββατοκύριακο προκαλώντας σοκ στους επενδυτές.

Συνέχισε την ώθησή του κατά την ομιλία του χθες Τετάρτη στο Νταβός, που κράτησε πάνω από μία ώρα, προτού συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και ανακοινώσει σχέδια για μια νέα συμφωνία που μένει ακόμη να προσδιοριστεί.

Απαντώντας σήμερα σε ερώτηση τι είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την ημιαυτόνομη περιφέρεια, πρόσθεσε: «Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τίποτε άλλο από το ότι κατασκευάζουμε τον Χρυσό Θόλο».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο Τραμπ δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτρέψει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων και για τον στρατό: «Παίρνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς καθόλου κόστος», είπε.