Βουτιά 7% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή «βλέπει» ο Αμερικανός πρόεδρος

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας απώλειες που άγγιξαν το 7%, καθώς οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στις προβλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για σύντομο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως «ανάσα» μετά το χθεσινό ράλι, όπου το αργό είχε εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριετίας, ξεπερνώντας το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων.

Μεταβολή τιμής σε μία ημέρα

Τύπος Πετρελαίου Τιμή (10:40 ώρα Ελλάδας) Πτώση ($) Ποσοστό (%) Brent 92,17 δολάρια -6,79 -6,9% WTI (Αμερικανικό αργό) 88,22 δολάρια -6,55 -6,9%

Η πτώση στις αγορές

Η νευρικότητα παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας στα διεθνή ταμπλό, με τις τιμές να σημειώνουν βουτιά έως και 11% νωρίτερα μέσα στην ημέρα, προτού σταθεροποιηθούν σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα. Η υποχώρηση αποδίδεται στην άμβλυνση των ανησυχιών για παρατεταμένα προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία.

Το παρασκήνιο της διπλωματικής κινητικότητας

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος έπαιξε η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πηγές από το Κρεμλίνο, ο Ρώσος ηγέτης μετέφερε συγκεκριμένες προτάσεις για τη γρήγορη διευθέτηση της σύρραξης που εμπλέκει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Παρά την τρέχουσα αποφόρτιση, αναλυτές της DBS Bank επισημαίνουν ότι η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη. «Ενώ χθες υπήρξε υπερβολική αντίδραση προς τα επάνω, σήμερα παρατηρούμε μια εξίσου έντονη αντίδραση προς τα κάτω», σημειώνουν, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά παραμένει πιεσμένη λόγω των περικοπών από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες-παραγωγούς.

Η επόμενη μέρα για την ενέργεια

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου συνδέεται άμεσα με την περιφερειακή ασφάλεια. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ειρηνευτική διαδικασία ή νέα ένταση στο Στενό του Χορμούζ θα μπορούσε να αντιστρέψει το σημερινό θετικό κλίμα, επαναφέροντας τον εφιάλτη της ακρίβειας στην παγκόσμια οικονομία.