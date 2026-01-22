Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του στο Νταβός – Διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ

0

«Mια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία 19 ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν στη σκηνή ήταν: Μπαχρέιν, Μαρόκο, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ινδονησία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κόσοβο, Πακιστάν, Παραγουάη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουζμπεκιστάν και Μογγολία.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα ελέγχεται από τον ίδιο τον Τραμπ και υποτίθεται ότι θα εργάζεται για την επίλυση των συγκρούσεων στον κόσμο, ανταγωνιζόμενο με τον ΟΗΕ. Αρχικά το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανασυγκρότηση της Γάζας. Ωστόσο, ο «ιδρυτικός του χάρτης» του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή, αναθέτοντάς του αποστολή πολύ πιο εκτεταμένη που θα το εμπλέξει στη διαχείριση και άλλων συγκρούσεων.

Η Γάζα είναι η περιοχή «όπου το Συμβούλιο Ειρήνης πραγματικά ξεκίνησε (…) Πιστεύω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα ζητήματα εφόσον πετύχουμε στη Γάζα», δήλωσε ο Τραμπ.

«Μόλις συγκροτηθεί πλήρως το Συμβούλιο, θα μπορούμε να κάνουμε πάνω- κάτω ό,τι θέλουμε και θα το κάνουμε σε συντονισμό με τον ΟΗΕ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικρίνοντας για μία ακόμη φορά τον Οργανισμό ότι «δεν χρησιμοποίησε» «το απίστευτο δυναμικό» που διαθέτει.

Κάνοντας λόγο για «μια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό», ο Τραμπ τόνισε στην ομιλία του πριν πέσουν οι υπογραφές ότι «όλοι θέλουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης» του. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνεχίσει να «συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει δώσει λύση σε οκτώ πολέμους από την ανάληψη των καθηκόντων του και πιστεύει ότι μια άλλη επίλυση «έρχεται πολύ σύντομα».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε: «Αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος αποδείχτηκε πιθανώς ο πιο δύσκολος».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους στην τελετή, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ: «Σε ευχαριστούμε, Τόνι, που είσαι εδώ, το εκτιμούμε».

Η τελετή ξεκίνησε με την ανακοίνωση της άφιξης των ιδρυτικών μελών του «Συμβουλίου Ειρήνης» στη σκηνή.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι μεταξύ αυτών που υπέγραψαν τα έγγραφα επί σκηνής, καθώς επίσης ηγέτες από το Αζερμπαϊτζάν, την Ινδονησία, το Κατάρ και το Κόσοβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχτηκε την πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει απλώς από την πλευρά του ότι «ανατέθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την αμερικανική πρόταση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκανε γνωστό πως δέχτηκε να συμμετάσχει.

Σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης». Όμως, πολυάριθμες χώρες της Μέσης Ανατολής δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

«Περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη δεχτεί να ενταχθούν, από τις περίπου 50 προσκλήσεις που εστάλησαν», δήλωσε χθες, Τετάρτη, στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματιστεί ποτέ», καυχήθηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που αποδέχτηκαν την πρόσκληση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει την απογοήτευσή του που δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ισχυρίζεται τακτικά ότι έχει βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, κάτι που αμφισβητείται.