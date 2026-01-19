Στους ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία

0

Τον τραγικό νεότερο απολογισμό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας

Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απόλογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.