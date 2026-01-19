Το συνδικάτο των Ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει την εταιρεία των σιδηροδρόμων για ζημιά στις σιδηρογραμμές

0

Συλλυπητήριο μήνυμα του Κ. Τασούλα προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ'

Συνδικάτο των Ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή, δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Ρόιτερς.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Ρόιτερς από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ', εκφράζοντας εκ μέρους του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τα θύματα του δυστυχήματος στην Ανδαλουσία.

Ειδικότερα, στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα χθες στην Ισπανία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών ακόμη.

Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ελληνικού λαού, θα ήθελα να εκφράσω προς τη Μεγαλειότητά Σας, προς τον λαό της Ισπανίας και προς τις οικογένειες των θυμάτων τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπαράστασή μου. Οι σκέψεις μας συνοδεύουν, επίσης, τους τραυματίες, στους οποίους εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση».