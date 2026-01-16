Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς χώρες που δεν θα στηρίξουν το σχέδιό του για την Γροιλανδία

0

Επανέλαβε την πρόθεσή του να αποκτήσει αυτήν την περιοχή της Αρκτικής

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που δεν θα στηρίξουν το σχέδιό του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, τη στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν πως στέλνουν εκεί στρατιωτικούς για να υποστηρίξουν τη Δανία.

«Ενδεχομένως θα επιβάλω δασμούς σε χώρες εάν δεν συμφωνήσουν στο θέμα της Γροιλανδίας, διότι έχουμε ανάγκη τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για την υγεία στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να αποκτήσει αυτήν την περιοχή της Αρκτικής, παρά την άρνηση της Δανίας, συμμαχικής χώρας των ΗΠΑ, ως μέλους του ΝΑΤΟ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.