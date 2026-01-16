«Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν θαυμάσια», δηλώνει η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας

0

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο λέει πως προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε σήμερα ότι η συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια».

Η Ματσάδο απέφυγε να διευκρινίσει εάν έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα έκανε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ωστόσο, μετά το γεύμα εργασίας που είχε η Ματσάδο με τον Τραμπ, είπε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκανε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης που έχει η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη χώρα της. Δεν ανακοινώθηκε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Ματσάδο πήγε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ καθώς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.

Λέει πως προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ

