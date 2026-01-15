Ράμα σε δημοσιογράφο: «Ως Έλληνας πιστεύεις ότι είσαι άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι»

0

Δείτε το βίντεο με την πρόκληση του Αλβανού πρωθυπουργού

Viral έχει γίνει βίντεο με τον Έντι Ράμα που λέει σε δημοσιογράφο ότι «υποτιμά τους άλλους λαούς», επειδή είναι Έλληνας και αυτομάτως θεωρεί πως είναι άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά «αυτό δεν ισχύει».

«Ως Έλληνας πάντα υποτιμάς τους άλλους γιατί πιστεύεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είσαι άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι», είπε σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην οποία συμμετείχε και ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Μιλόικο Σπάιτς.

Τότε, το κοινό, αλλά και ο δημοσιογράφος ξέσπασαν σε γέλια, με τον Αλβανό πρωθυπουργό να σημειώνει: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη χώρα της περιοχής. Έχει 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι το παν».

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας θετικά, αλλά και αρνητικά σχόλια.

Δείτε το βίντεο:

🇦🇱 Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE: "As a Greek ... you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not." "Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K — kos_data (@kos_data) January 14, 2026

Ορισμένοι χρήστες βρήκαν ως αστείο τα λεγόμενα του Έντι Ράμα, καθώς αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος στο πάνελ πρόφερε λάθος το όνομα του Έντι Ράμα και του Μιλόικο Σπάιτς.

Άλλοι χρήστες, όμως, θεώρησαν προκλητικές τις δηλώσεις του, αλλά και πως σοβαρολογούσε όταν ανέφερε ότι «το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη χώρα» των Βαλκανίων με 50 εκατομμύρια πληθυσμό.