Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της Ουτρέχτης – Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε κτίριο στο κέντρο της Ουτρέχτης, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ολλανδικών αρχών.

Ερείπια και σπασμένα τζάμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο – στο ισόγειο του οποίου στεγάζονται καταστήματα, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι αποτελούνται από διαμερίσματα. Ζημιές υπέστησαν επίσης γειτονικά καταστήματα και σπίτια.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Flinke brand in Utrecht… ging knal aan vooraf. pic.twitter.com/LPpvVuP6uH — Arno Leblanc (@ArnoLeblanc) January 15, 2026

Η δήμαρχος Σάρον Ντάικσμα δεν έκρυψε την ανησυχία της για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. «Πρωταρχικό μέλημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο NOS. «Η έκταση της καταστροφής είναι τόσο μεγάλη, που δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο», εξήγησε η δήμαρχος της Ουτρέχτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Σείστηκε η γη», αφηγήθηκε η Μάργκοτ Σρέβερς που περνούσε από την περιοχή την ώρα της έκρηξης. «Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν κάτι σοβαρό», συμπλήρωσε.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.